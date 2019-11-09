Вечность 1 сезон

В центре зарубежного сериала «Вечность» зрители познакомятся с доктором по имени Генри Морган. Создал этот сериал Найти Мире. Главный герой Генри Морган, эксперт судебной медицины, очень опытный и известный в своей области. Он, как и большинство людей, не идеален. У главного героя хранится некий скелет в шкафу. Никто не знает, но Моргану уже около 200 лет.

Поэтому, скорее всего можно быть уверенным, доктор бессмертен. В Нью-Йорке его считают самым успешным специалистом, который занимается судебной медициной. Как же произошло так, что что он прожил столько лет и скорее всего еще не скоро умрет, а может быть действительно и вовсе будет жить вечно. Просто, когда Генри было 35 лет, случилась автокатастрофа, и он в результате неё погиб. Но спустя некоторое время произошло воскресенье.

И с тех пор вся его жизнь идет по кругу, он умирает, а потом опять воскресает в том же возрасте. Всю свою долгую жизнь он занимался с судебными экспертизами. Что касается личной жизни, то она у него совсем не радужная. Близкий друзей он уже давно потерял. Никому не может теперь открыть свой страшный секрет. А эта тайна его постоянно терзает и гложет. В сериале снимались такие актеры: Джадд Хёрш, Йоан Гриффит, Джоэль Мур, Бред Андерсон и другие.